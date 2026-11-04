Japonya'nın Chiba kenti açıklarında avlanan yaklaşık 10 tonluk Diasan Shinsho-maru adlı trol teknesi, ağlarına takılan yüzlerce dev Nomura denizanasının ağırlığı nedeniyle alabora olarak battı.

Japon basınında yer alan bilgilere göre kaza, üç kişilik mürettebatın denize bıraktıkları balık ağını güverteye çekmeye çalıştığı sırada meydana geldi. Her biri 200 kilograma kadar ulaşabilen ve çapı 2 metreyi bulan çok sayıda Nemopilema nomurai türü denizanasının ağda toplanması, teknenin dengesini bozan bir karşı ağırlık oluşturdu.

Alabora olan tekneden denize düşen üç balıkçı, çevrede bulunan başka bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

BALIKÇILIK SEKTÖRÜNE ZARARLARI VE POPÜLASYON ARTIŞI

Resmî kayıtlara göre Japonya'da yalnızca 2007 yılında söz konusu denizanası türü nedeniyle balıkçılık ekipmanlarında 15 bin 500'ü aşkın hasar bildirimi yapıldı. Çin açıklarında üreyerek akıntılarla Japon Denizi'ne taşınan bu canlıların dönemsel popülasyon patlamaları yaşadığı kaydedildi.

Uzmanlar, uygun hidrolojik koşulların yanı sıra deniz kaplumbağaları gibi doğal avcıların azalmasının da bu türün hayatta kalma oranını artırdığını belirtti.

KÜRESEL ISINMA POPÜLASYONU TETİKLİYOR

Denizanası popülasyonundaki artış Japonya ile sınırlı kalmıyor. Birleşik Krallık merkezli Deniz Koruma Derneği (Marine Conservation Society) verilerine göre, 2024 yılında İngiltere kıyılarında denizanası görülme sıklığı bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 artarak 1.432 vakaya ulaştı.

Araştırmacılar, deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın küresel ölçekte denizanası üremesini hızlandırdığını, bu durumun da açık deniz taşımacılığı, kıyı tesisleri ve balıkçılık faaliyetleri açısından risk unsuru oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.