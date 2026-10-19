Kanarya Adaları'na bağlı Gran Canaria Adası'ndaki Taliarte Limanı'nda yaşanan olay, çevre aktivistlerinin çektiği görüntülerle ortaya çıktı. Tonlarca ölü levreğin büyük konteynerlerde biriktirilmesi üzerine Greenpeace, olayın araştırılmasını istedi.

5 TON ÖLÜ LEVREĞİ KAMYONA YÜKLEDİLER

Olay, 9 Ekim'de Gran Canaria Adası'ndaki Taliarte Limanı'nda yaşandı. Çevre aktivisti Don Staniford, limanda yaklaşık 5 ton ölü levreğin bir atık kamyonuna yüklendiğini gördü.

Kaydedilen görüntülerde, ölü balıkların büyük konteynerlerde biriktirildiği ve forklift yardımıyla kamyona yüklendiği görüldü. Balıklar daha sonra limandan götürüldü. Ancak nereye taşındıkları ve nasıl imha edildikleri konusunda bilgi verilmedi.

Balıkların bölgedeki deniz çiftliklerinden geldiği belirtildi. Greenpeace, Aquanaria ve Canexmar şirketlerinin faaliyet gösterdiği tesislerde yaşanan balık ölümlerinin araştırılmasını istedi.

Çevre örgütü, bu kadar fazla balığın neden öldüğünün açıklanması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Ayrıca ölü balıkların deniz ve çevre üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye neden olup olmadığının incelenmesini talep etti.

Aquanaria şirketi ise yeni bir toplu balık ölümü yaşandığı iddiasını reddetti. Şirket, görüntülerdeki balıkların yetiştiricilik sırasında doğal nedenlerle öldüğünü ve ölü balıkların tesislerden düzenli olarak uzaklaştırıldığını açıkladı.

BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANMIŞTI

Gran Canaria Adası'nda balık ölümleri daha önce de sorun olmuştu. 2025 yılında adanın güneydoğu kıyılarında çok sayıda balığın ölmesi üzerine kötü koku ve kirlilik nedeniyle bazı plajlar geçici olarak kapatılmıştı.

Son görüntülerin ardından Greenpeace, Melenara Plajı yakınlarında bulunan balık yetiştirme tesislerinin kaldırılmasını istedi. Kıyıdan yaklaşık 350 metre uzaklıkta bulunan tesislerin deniz yaşamına zarar verebileceği belirtildi.

Çevre örgütü, denizdeki kafeslerde çok fazla balığın bir arada yetiştirilmesinin çeşitli sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Özellikle deniz suyu sıcaklığının yükselmesi ve sudaki oksijenin azalması gibi durumların balık ölümlerine neden olabileceğine dikkat çekildi.

Ancak Taliarte Limanı'nda kamyona yüklenen yaklaşık 5 ton levreğin hangi nedenle öldüğü henüz kesin olarak belirlenmedi.