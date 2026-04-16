Deniz dünyasının en görkemli canlılarından biri olan ve amatör balıkçılar arasında "Gümüş Kral" olarak anılan Atlantik Tarponu (Megalops atlanticus), son yıllarda ticari değeriyle dikkat çekiyor. Diğer pek çok balık türünün aksine eti için değil, devasa pulları için avlanan bu tür, balıkçılar için önemli bir ekonomik kaynak haline geldi.

DEKORASYONDN TIBBA KADAR UZANAN KULLANIM ALANI

Atlantik Tarponu’nun eti, çok kemikli olması ve yoğun kokusu nedeniyle gıda sektöründe rağbet görmüyor. Ancak balığın vücudunu kaplayan parlak ve dayanıklı pullar, geniş bir kullanım yelpazesine sahip. Bu pullar, takı tasarımında, dekoratif objelerin süslenmesinde ve avize yapımında hammadde olarak kullanılıyor.

Bunun yanı sıra, Güney Amerika yerel kültüründe, özellikle Brezilya’da, kurutulup toz haline getirilen tarpon pulları geleneksel tıpta çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde değerlendiriliyor. Pulların sert yapısı, tarih öncesi dönemlerden bu yana doğal bir tırnak törpüsü olarak da kullanılmasına olanak sağlıyor.

80 YILLIK ÖMRÜ VAR

Bilimsel araştırmalar, bu dev balıkların biyolojik olarak da sıra dışı özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. Boyu 2,5 metreye, ağırlığı ise 136 kilograma kadar ulaşabilen tarponlar, yaklaşık 80 yıl yaşayabiliyor. Bilim insanları, balığın yaşını belirlemek için kulak taşları (otolit) üzerindeki halkaları, tıpkı ağaç yaş halkaları gibi tek tek sayarak analiz ediyor.

ACI SULARDA HAYATTA KALIYORLAR

Amerika kıyılarından Afrika’nın batısına kadar geniş bir coğrafyada yaşayan bu tür, yüksek adaptasyon yeteneğiyle biliniyor. Panama Kanalı’nı kullanarak Atlantik ve Pasifik okyanusları arasında geçiş yapabilen nadir canlılardan biri olan tarponlar, hem denizlerde hem de nehir ağızlarındaki acı sularda hayatta kalabiliyor.

KORUMA ALTINA ALINMASI GEREKİYOR

Pullarının ekonomik değerinin artmasıyla birlikte, uzmanlar aşırı avlanma riskine karşı uyarılarda bulundu. Habitat kaybı ve denetimsiz avcılık nedeniyle nesli tehlikeye girme riski taşıyan Atlantik Tarponu’nun korunması için uluslararası düzeyde koruma çalışmaları yürütülmesi gerektiği vurgulandı.