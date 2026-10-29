Özellikle tavada kızartılan balıklarda kullanılan bu yöntem, fazla malzemeye ihtiyaç duymadan uygulanabiliyor. Un ve nişastanın birlikte kullanılması, balığın dışının daha hafif ve çıtır bir kıvam kazanmasını sağlıyor.

ÇITIRLIĞIN SIRRI MISIR NİŞASTASINDA

Balık kızartırken kullanılan una bir yemek kaşığı mısır nişastası eklemek, kaplamanın dokusunu değiştirebiliyor. Nişasta, kızartma sırasında balığın yüzeyinde daha ince ve gevrek bir tabaka oluşmasına yardımcı oluyor.

Bunun için yaklaşık bir su bardağı una bir yemek kaşığı mısır nişastası eklenerek karıştırılıyor. Ardından fazla nemi alınmış balıklar bu karışıma bulanarak kızartılıyor.

Mısır nişastasının una eklenmesi, kaplamanın daha az sert ve daha kırılgan bir yapıya sahip olmasını sağlayabiliyor. Böylece balığın dışı çıtırlaşırken iç kısmının yumuşak kalması kolaylaşıyor.

KIZARTMADAN ÖNCE BU AYRINTIYA DİKKAT

Balığın çıtır olması için yalnızca kullanılan un karışımı değil, kızartma öncesindeki hazırlık da önem taşıyor. Yıkanan balıkların kağıt havluyla iyice kurulanması, yüzeydeki fazla nemin uzaklaştırılmasını sağlıyor.

Ayrıca yağın yeterince ısınmış olması ve tavaya aynı anda çok fazla balık yerleştirilmemesi gerekiyor. Aksi halde yağın sıcaklığı düşebiliyor ve kaplama istenilen çıtırlığa ulaşamayabiliyor.

Un ve mısır nişastası karışımı özellikle küçük balıkların ve fileto halindeki balıkların kızartılmasında kullanılabiliyor. Bu basit yöntemle dışı gevrek, içi yumuşak balıklar hazırlamak mümkün oluyor.