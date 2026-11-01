Balık pişirildikten sonra uygulanan bu pratik yöntem, mutfağın daha ferah kokmasını sağlıyor. Üstelik özel temizlik ürünlerine ihtiyaç duyulmadan hazırlanan karışım, yalnızca birkaç dakikada kullanıma hazır hale geliyor.

LİMON KABUĞU VE TARÇINI BİRLİKTE KAYNATIN

Balık kızartmasının ardından mutfakta kalan ağır kokuyu bastırmak için iki su bardağı su, bir limonun kabukları ve bir adet çubuk tarçın kullanılıyor. Malzemeler küçük bir tencerede bir araya getirilerek kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika kaynatılıyor.

Kaynama sırasında limon kabuğu ve tarçının aroması buharla birlikte mutfağa yayılıyor. Böylece balık kokusu daha az hissedilirken ortamda ferah bir koku oluşuyor. Daha yoğun bir aroma isteyenler karışıma birkaç adet karanfil de ekleyebiliyor.

BALIK KOKUSUNUN EVE YAYILMASINI ÖNLEMENİN YOLLARI

Balık kokusunun uzun süre kalmasında yalnızca pişirme işlemi değil, kızartma sırasında havaya yayılan yağ parçacıkları ve mutfakta bekletilen yemek artıkları da etkili oluyor. Bu nedenle balık pişirilirken aspiratörün çalıştırılması ve ortamın havalandırılması büyük önem taşıyor.

Kızartma sonrasında kullanılan tava ve mutfak gereçlerinin bekletilmeden temizlenmesi de kokunun kalıcılığını azaltıyor. Limon kabuğu ve tarçın karışımı ise ağır kokuyu hoş aromasıyla bastırarak mutfağın daha ferah kokmasını sağlıyor.