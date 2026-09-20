Göle ilçesi sınırlarındaki Kura Nehri'nde, henüz nedeni belirlenemeyen bir olay nedeniyle balık ölümleri yaşandı.

İhbarı değerlendiren Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Göle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek inceleme başlattı. Ekipler, nehir suyundan ve ölü balıklardan numune aldı.

Saha incelemelerinde, ölü balıkların nehrin üç farklı noktasında yoğunlaştığı ve kıyıya vuran onlarca balığın olduğu tespit edildi.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, sudaki çözünmüş oksijen seviyesinin balıkların yaşayabilmesi için gerekli kritik eşik değerin altında olduğu tahmin ediliyor.

Kesin nedenin, alınan numuneler üzerinde yapılacak analizlerin ardından belirleneceği bildirildi.