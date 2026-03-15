Trabzon'da ramazan ayının son günlerinde balık tezgahları hem çeşit hem de yoğunluk bakımından hareketli seyretti. Sezon sonuna gelinmesine karşın bol avlanan hamsi tezgahları süslemeye devam ederken, vatandaşların gözdesi somon ve istavrit oldu.



Trabzon Balıkçılar Hali'nde fiyatlar vatandaş dostu seyrini koruyor. Hamsi ve istavritin kilosu 100, mezgidin 200-300, alabalığın 250, somonun 400-500, levrek ve çupranın ise 500 lira civarında işlem gördüğü halde, bayram hazırlığı yapan vatandaşlar tezgah tezgah dolaşarak alışverişini tamamladı.

RAMAZAN BEREKETLİ GEÇTİ

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, ramazanın ilk günlerinin sakin geçtiğini, ancak sonrasında yoğunluğun arttığını belirtti. Örseloğlu, hamsinin erken çıkmasının sezonu olumlu etkilediğini vurgulayarak vatandaşların uygun fiyatlar sayesinde iftarda balığa yöneldiğini söyledi.



Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise sezon sonuna gelinmesine rağmen yaşanan bolluğa dikkat çekti. Tezgahlarda hamsi, istavrit ve çinakop başta olmak üzere her çeşit balığın bulunduğunu belirten Çoğalmış, "Denizde olan tüm balıklar tezgahlarda, yok yok desek yeridir" dedi. Nisan ayından bu yana süren hamsi avının da sezonu uzattığını sözlerine ekledi.

FİYATLAR DÜŞÜNCE VATANDAŞ BALIĞA KOŞTU

Balıkçı Emin Avcı da güveç ve fırın yemeklerinin yerini yavaş yavaş balığa bıraktığını ifade etti. Uygun fiyatlar sayesinde vatandaşların bu sezon bol bol hamsi ve istavrit tükettiğini vurgulayan Avcı, "Sezon çok güzel geçti, bolluk sürüyor" diye konuştu.



Trabzon'da bayramın yaklaşmasıyla birlikte balık tezgahlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.