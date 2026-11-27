Karadeniz’in en çok tüketilen su ürünü olan hamsi, bu sezon avcılıkta yaşanan sert düşüş nedeniyle adeta kayıplara karıştı. Türkiye’nin önde gelen balıkçılık merkezlerinden Sinop’ta ağlarını denize bırakan balıkçılar hamsiden umduğunu bulamazken, sezonun geri kalanına dair beklentiler de giderek azalıyor.

SON 70-80 YILIN REKORU DENİZDEKİ DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

Sezondaki tablonun nedenini değerlendiren Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, Karadeniz’de bu yıl yaşanan tarihi palamut bolluğunun hamsi popülasyonunu doğrudan etkilediğini belirtti. Ekim ve kasım aylarının normalde hamsinin en yoğun avlandığı dönem olduğuna dikkat çeken Ünlü, “Bu sene 1 Eylül'den şu ana kadar palamut avı devam ediyor Karadeniz'de. Hamsinin bir ay önceden başlaması gerekiyordu. Palamut bolluğunda hamsi kalmadı gibi bir şey denizde. Hamsiden şu ana kadar hiçbir işaret yok” dedi.

"PALAMUT HAMSİ VE İSTAVRİT YİYEREK BÜYÜYOR"

Palamudun beslenme zincirinde ilk sırada küçük balıkların yer aldığını vurgulayan Ünlü, son yılların en bereketli palamut sezonunun diğer türlere zarar verdiğini ifade etti. Ünlü, “Bir umudumuz var ama çok zor. Tabii palamut, hamsi ve istavrit yiyerek büyüyor genelde. Bu sene son 70-80 yılın en bol palamutçuluğu oldu. Bunun denizdeki diğer küçük balıklara zararı oldu tabii. Hamsiden beklentimiz var ama bu şartlarda zor gibi görünüyor” diye konuştu.

TEZGAHTA KİLOSU 250 LİRAYA ULAŞTI

Hamsinin az çıkmasının hem sürümden kazanan balıkçıyı hem de uygun fiyatlı balık tüketmek isteyen vatandaşı zor durumda bıraktığını belirten Ünlü, arzın düşmesiyle fiyatların yükseldiğine işaret etti. Sinop’taki balıkçı tezgahlarında kilogramı 250 liradan satışa sunulan hamsi, sezonun en pahalı balık türleri arasına girdi.