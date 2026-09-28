Trabzon’da balık tezgahlarında sezonun dikkat çeken ürünü palamut oldu. Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde satışa sunulan palamutların tanesi 100 ila 125 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

Tezgahlarda farklı balık çeşitleri de yer alırken, istavritin kilogramı 100, somon 200, çipura 500, levrek ise 600 liradan satılıyor.

PALAMUDA İLGİ ARTIYOR

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, vatandaşların bu sezon özellikle palamuda yöneldiğini belirtti. Tezgahlardaki balıkların taze olduğunu ifade eden Çoğalmış, sıcak hava nedeniyle balıkların görünümünde değişiklik yaşanabildiğini söyledi.

Çoğalmış, sıcaklıkların balıkların daha gevşek görünmesine neden olduğunu belirterek, tüketicilerin bu durumu bayatlıkla karıştırabildiğine dikkati çekti.

Balıkçı Çoğalmış, "Havalar sıcak gittiği için balıklar ezik gibi görünüyor ama ezik değil. Havaların sıcaklığından dolayı biraz gevşek oluyor. Vatandaş bayat balık aldığını sanıyor ama öyle değil. Şu an piyasa herkes taze balık satıyor" diye konuştu.

HAMSİ İÇİN GÖZLER SEZONDA

Balıkçı Emin Avcı ise bu sezon palamut miktarının yüksek, hamsinin ise daha az olmasının beklendiğini söyledi.

Hamsinin şu anda Marmara Denizi tarafından geldiğini aktaran Avcı, bölgedeki yerli hamsinin henüz tezgahlara ulaşmadığını belirtti. Avcı, palamut sezonunun hamsi miktarını da etkilediğini ifade ederek, "Hamsi palamut gibi olmaz, az olur. Şu anda hamsi geliyor ama Marmara tarafından geliyor. Bizim yerli hamsi daha çıkmadı. Palamut olduğu zaman hamsi biraz daha az oluyor" dedi.