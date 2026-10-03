Sinop’ta faaliyet gösteren bir balıkçılık işletmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve öğrenciler için temel gıda ürünlerinde uygulanan “askıda” sistemini balığa taşıdı. Başlatılan “askıda palamut” uygulamasıyla isteyen vatandaşlar kampanyaya destek olurken, ihtiyaç sahipleri de ücretsiz balık alabiliyor.

GEÇEN YIL HAMSİYLE BAŞLADI

İşletme yetkilisi İbrahim Gündoğdu, uygulamanın ilk olarak geçen yıl hamsi sezonunda hayata geçirildiğini belirtti. Vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldıklarını söyleyen Gündoğdu, bu sezon palamutun bol olması ve fiyatların uygun seyretmesi üzerine kampanyayı yeniden başlattıklarını ifade etti.

Sinop’ta palamutun tanesi 50 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken, kampanyadan başta öğrenciler olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması hedefleniyor.

VATANDAŞLAR DA KAMPANYAYA DESTEK VERİYOR

Uygulamanın duyulmasının ardından bazı vatandaşlar da kampanyaya kendi bütçeleriyle katkı sağlamaya başladı. Gündoğdu, vatandaşların bıraktığı ücretleri işletmenin desteğiyle birleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Gündoğdu, uygulamaya ilişkin şunları kaydetti: "Geçen yıl hamsi döneminde benzer bir uygulama yapmıştık ve vatandaşlarımız memnuniyetle karşılamıştı. Bu sezon da başta öğrenciler olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların uygulamadan faydalanabilmesi için yeniden başlattık. Uygulamanın duyulmasının ardından bazı vatandaşlarımız da 'Benim de askıda palamut uygulamasına katkım olsun' diyerek ücret bırakıyor. Biz de vatandaşlarımızın katkılarını kendi desteğimizle birleştirerek ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz."

SEZON SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Sosyal dayanışma amacıyla başlatılan “askıda palamut” uygulamasının sezon sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor. Kampanyayla birlikte hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunması hem de uygun fiyatlı palamudun daha fazla kişiye ulaştırılması amaçlanıyor.