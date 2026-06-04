Olay, Onikişubat ilçesi kırsal Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi mevkisinde meydana geldi. Bayramın ikinci günü ailesiyle birlikte piknik yapmaya giden Sekman Aktaş, balık tutarken dengesini kaybedip, Ceyhan Nehri'ne düştü. İhbarla olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye sualtı arama kurtarma timi, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 8’inci gününde Aktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Sekman Aktaş’ın cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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