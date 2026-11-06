Avustralya'nın Darwin kenti yakınlarındaki Corroboree Billabong'da küçük kardeşiyle balık tutmaya giden Matthew Morris, yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda bir barramundi yakaladı. Balığın sudan sıçradığı sırada gövdesindeki kırmızı etiketi fark eden Morris, bunun sıradan bir av olmadığını hemen anladı.

Etikette yarışmanın 12. sezonuna ait ibarenin bulunması üzerine balığı sudan çıkarmak için harekete geçti. Yakındaki bir teknede bulunanların da yardımıyla balığı yakalayan Morris, yaşadığı iki dakikayı hayatının en stresli anları olarak anlattı.

1 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI KAZANDI

Morris'in yakaladığı barramundi, Milyon Dolarlık Balık yarışmasının 12. sezonunda büyük ödül olan 1 milyon Avustralya dolarını kazandıran tek balık oldu. Genç balıkçı, kazandığı ödülün haberini Kuzey Bölgesi Başbakanı Leah Finocchiaro'dan öğrendi.

Milyoner olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamayan Morris, ardından hemen annesini arayarak müjdeli haberi verdi.

KAZANDIĞI PARAYLA İLK NE YAPACAĞINI AÇIKLADI

Bir anda servet sahibi olan Morris, kazandığı parayla öncelikle ev almayı ve borçlarını kapatmayı planlıyor. Parayı dikkatli kullanacağını belirten genç balıkçı, kendisi için de bazı keyifli alışverişler yapacağını söyledi.