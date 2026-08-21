Yunanistan'ın Kalymnos Adası açıklarında 120 metre derinlikte avlanan balıkçılar, tesadüfen MÖ 3. yüzyıla ait anıtsal bir bronz kadın heykeli çıkardı. "Kalymnos Leydisi" olarak adlandırılan devasa eser, Ege Denizi'nin tabanında yatan antik batıkların kapısını araladı.

2300 YILLIK İNCE İŞÇİLİK VE GİZEMLİ KİMLİK

Helenistik döneme ait 2300 yıllık heykel, bronz üzerine işlenmiş ince kumaş kıvrımları ve pelerin detaylarıyla antik heykel sanatının en nadide örnekleri arasında gösteriliyor. Yüzü ve baş örtüsü Ptolemaios hanedanlığı kraliçelerine benzetilen eserin, Mısır Kraliçesi III. Arsinoe'yi ya da dönemin soylu bir kadınını temsil ettiği değerlendiriliyor.

AĞLARA TAKILAN PARÇALAR 20 YIL BOYUNCA DEVAM ETTİ

Yunan hükümetinin eseri teslim eden balıkçıları ödüllendirmesinin ardından, bölgedeki balıkçılar sonraki 20 yıl boyunca aynı bölgeden atlı heykeller, sakallı erkek başları ve bronz zırh parçaları çıkarmaya devam etti. Buluntular arasında yer alan MÖ 1. yüzyıla ait bir amfora, eserlerin Roma Cumhuriyeti döneminde Yunan coğrafyasından heykel taşıyan ve batan bir ticaret gemisine ait olduğunu kesinleştirdi.

GEMİNİN TAM BATIĞI ARANIYOR

Deniz altındaki şiddetli akıntılar ve 120 metrelik aşırı derinlik nedeniyle heykel kargosunu taşıyan antik geminin tam enkaz yeri henüz tespit edilemedi. Restorasyon süreçleri tamamlanan "Kalymnos Leydisi" ise günümüzde Kalymnos Arkeoloji Müzesi'nin ana eseri olarak sergileniyor.