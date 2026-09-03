Olay, Cide ilçesine bağlı Doğankaya köyünde meydana geldi. Dere kenarına balık tutmak amacıyla gelen köylüler, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği tespit edilen kişinin Fethi Yılmaz olduğu öğrenildi. Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kastamonu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

4 EL ATEŞ ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmada, Fethi Yılmaz ile Tuncay Kara arasında daha önceden husumet bulunduğu belirlendi. İddiaya göre, ikili arasında çıkan tartışma sırasında Kara, Yılmaz'a av tüfeğiyle 4 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan 2'sinin Yılmaz'ın sırtına isabet ettiği öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, Tuncay Kara'yı yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Tuncay Kara'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Fethi Yılmaz'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.