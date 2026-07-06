Göletin oluşturulmasının ardından su kaynağı ve besin çeşitliliğinin artması, çevredeki ekosistemi hızla değiştirdi. Başlangıçta yalnızca balık popülasyonunu geliştirmek için yapılan düzenlemeler, zamanla farklı türlerin de bölgeye yerleşmesine neden oldu. Çiftlikteki çalışmalar böylece yalnızca balık yetiştiriciliğinden çıkıp yaban hayatının izlenmesini de kapsayan bir projeye dönüştü.

KARTALLAR, GEYİKLER VE SU KUŞLARI GELMEYE BAŞLADI

Göletin kurulmasından yaklaşık altı ay sonra bölgede düzenli olarak kel kartallar, balık kartalları, geyikler, ördekler ve rakunlar görülmeye başlandı. Özellikle daha önce yalnızca üzerinden geçen kel kartalların gölet çevresinde durup avlanmaya başlaması, ekosistemdeki değişimin en dikkat çekici göstergelerinden biri oldu.

Çiftlikte gözlemlenen geyiklerin zamanla insanlara karşı daha az çekingen davranmaya başladığı, ördeklerin ise gölet çevresini kalıcı yaşam alanı olarak seçtiği belirtildi. Bu değişim, su ve besin kaynaklarının yaban hayatı üzerindeki etkisini açık şekilde ortaya koydu.

KÜÇÜK BİR GÖLET, DOĞAL YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Projeyi yürüten ekip, balıkların gelişimini izlemek amacıyla su altı kameraları, yemleme sistemleri ve gözlem noktaları kurdu. Ancak zamanla bu sistemler yalnızca balıkları değil, gölet çevresinde oluşan doğal yaşamı da takip etmek için kullanılmaya başlandı.

Aylar sonunda balık yetiştirme amacıyla oluşturulan gölet, çok sayıda hayvan türünü aynı bölgede buluşturan küçük bir doğal yaşam alanına dönüştü. Proje, tek bir su kaynağının bile uygun koşullar sağlandığında çevredeki ekosistemi önemli ölçüde değiştirebileceğini gösteren örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.