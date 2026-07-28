Belediyelerden siyasi partilere, şirketlerden derneklere kadar her alanda söz sahibi haline gelen kayyum uygulamasında kritik bir süreç yaşandı. Antalya’da 400 balıkçının ekmek yediği balıkçı barınağını yöneten kooperatif yönetimi görevden alınıp yerine olağanüstü genel kurul yapması için kayyum atandı. Ancak kayyum belirlenen sürede genel kurul yapmadığı gibi koltuğu da boşaltmadı. Suçlanıp görevden alınan kooperatif yönetimi mahkemede aklandı. Göreve iade hakkını kazandı. Ancak kayyum koltuktan kalkmadığı için eski yönetim görevine başlayamadı.

DEVLET GİBİ HAREKET EDİN

Yönetimi görevden alınan Antalya Balıkçı Barınağı Kooperatifi’nin avukatı Volkan Yavuzlar, “Kayyum süresini uzatma talepleri reddedildi. İstinaf da kooperatifi haklı buldu. Açılan tüm davalar kooperatif yönetimi lehine sonuçlandı” dedi. Yavuzlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile kooperatif yönetimi arasında yapılacak ikili görüşmelerle sorunun çözülebileceğini belirtirken “Kollukla (polis, jandarma) bakanlık yetkililerini çıkarmak şık olmayacağı için kendilerinden devlet olgunluğuyla hareket edip koltuğu boşaltmalarını bekliyoruz” dedi.