İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında kamuoyunda "Balıkçı İsmet" olarak tanınan İsmet Öğüt hakkında inceleme başlatıldı.

İsmet Öğüt fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bu kapsamda soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, Öğüt adına 1 Temmuz ile 16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 lira tutarında fon çıkışı bulunduğu belirlendi.

3 MİLYAR TL'LİK FON ÇIKIŞI

Yapılan mali incelemelerde Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi.

Öğüt'e ait söz konusu para hareketlerinin kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve nihai yararlanıcılarının belirlenmesine yönelik incelemeler ise devam ediyor.

Başsavcılık, İsmet Öğüt'ün ağabeyi olan eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığını da araştırıyor.