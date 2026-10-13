Bu sezon denizlerde yaşanan palamut bolluğu, balık fiyatlarını aşağı çekerken balıkçıların kazancını da olumsuz etkiledi. Artan av miktarına rağmen gelirlerinin düştüğünü belirten İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği, piyasadaki dengenin yeniden sağlanması için palamut avcılığına geçici olarak ara verilmesi çağrısında bulundu.

FAZLA AV DAHA AZ KAZANCA DENK GELİYOR

Son yılların en bol palamut sezonlarından birinin yaşandığı belirtilirken, piyasaya giren balık miktarındaki artış fiyatların gerilemesine neden oldu. Birliğin açıklamasına göre balıkçılar, düşen fiyatlar karşısında zararlarını telafi etmek için daha fazla avlanmaya yöneliyor. Bu durum, piyasadaki arzı daha da artırarak fiyatları aşağı çekiyor ve balıkçıların kazancını olumsuz etkiliyor.

BALIKÇILARDAN 'AVLANMAYIN' ÇAĞRISI GELDİ

Birlik, bu döngünün kırılması ve balıkçıların emeklerinin karşılığını alabilmesi amacıyla avcılığa kısa süreli ara verilmesini istedi. Duyuruda, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar palamut avcılığına ara verilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada amaçlarının avcılığı tamamen durdurmak olmadığı, denizlerdeki bolluğun ekonomik kayba dönüşmesini önlemek ve piyasa dengesini yeniden sağlamak olduğu vurgulandı.

UCUZ PALAMUT TÜKETİCİYE YARADI, BALIKÇIYI ZORLADI

Palamut fiyatlarının düşmesi tüketicilerin balığa daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlarken, aynı durum balıkçıların gelirleri açısından dezavantaj oluşturdu. Birlik, artan av miktarının fiyatları daha da düşürerek sektördeki ekonomik kayıpları büyüttüğünü savundu.