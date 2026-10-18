Singapur bayraklı "GFS Pride" adlı konteyner gemisi, 14 Ekim'de Hürmüz Boğazı'nda sulara gömüldü. Gemideki 2 bin 500'ü aşkın konteynerin suya dağılmasıyla birlikte İran kıyılarındaki balıkçılar, su yüzeyinde sürüklenen akıllı telefonları ve ticari kargoları toplamak için denize hareket etti.

KONTEYNER GEMİSİ NASIL BATTI?

Geminin batış nedeniyle ilgili Singapur ve İran makamlarından farklı açıklamalar geldi. Singapur yetkilileri, gemide çıkan yangının batmaya yol açtığını ve 21 kişilik mürettebatın tamamının yara almadan tahliye edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri ise geminin izin verilmeyen bir rotaya girdiğini ve bir deniz mayınına çarparak alev aldığını bildirdi. İran makamları, deniz yüzeyine dağılan 2 bin 500'den fazla konteynerin deniz trafiği için ciddi bir seyir güvenliği riski oluşturduğu uyarısında bulundu.

BALIKÇILAR DENİZDEN TEK TEK TOPLADI

Küçük balıkçı tekneleri ve kurtarma botlarıyla boğaza açılan bölge sakinleri, kısmen suya batmış konteynerlerden dökülen ürünleri sudan çıkarmaya başladı. Yüzeye çıkan yükler arasında son model iPhone kutuları, Fransız parfümleri ve çeşitli ithal ticari malzemeler yer alıyor.

Bölgeden paylaşılan video kayıtlarında, onlarca balıkçı teknesinin yüzen konteynerler arasında dolaştığı, dalgaların arasından paketleri topladığı ve bazı teknelerin konteynerleri halat bağlayarak kıyıya çekmeye çalıştığı görüldü. Normal şartlarda balıkçılık yapan bölge halkının, geminin batış haberinin ardından doğrudan yükleri toplama alanına yöneldiği bildirildi.

BÖLGEDE RİSK GİDEREK ARTIYOR

Bölgede son dönemde tırmanan askeri gerilimle birlikte ticari gemilere yönelik saldırıların ve batma vakalarının sıklığı arttı. "GFS Pride", son 24 saat içinde batan ikinci, çatışma sürecinin başından bu yana ise sulara gömülen üçüncü ticari gemi oldu.

Daha önce 23 Eylül'de Antigua ve Barbuda bayraklı "Cape Dao" adlı kargo gemisi de uğradığı saldırının ardından batmıştı. Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sularda seyir güvenliği riskinin savaşın başlangıcından bu yana en üst seviyeye ulaştığı kaydedildi.