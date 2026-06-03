Uluslararası basına yansıyan bilgilere göre olay, balıkçıların Aden Körfezi'nde çalışırken bir ispermeçet balinası leşine rastlamasıyla başladı. Hayvanı kıyıya doğru çeken mürettebat, yayılan güçlü koku sebebiyle balinanın içinde ambergris bulunabileceğinden şüphelendi. Kıyıda yapılan incelemelerde hayvanın sindirim sisteminden 127 kilogramlık organik bir kütle çıkarıldı ve yapılan testlerde bu maddenin parfüm endüstrisinin en değerli ham maddelerinden biri olan kehribar (ambergris) olduğu tescillendi.

LÜKS PARFÜM MARKALARI KALICILIK İÇİN KULLANIYOR

Birleşik Krallık Doğal Tarih Müzesi tarafından "denizin hazinesi" ve "yüzen altın" olarak tanımlanan ambergris, yüksek ekonomik değeri nedeniyle küresel pazarda yoğun talep görüyor. National Geographic'in teknik raporlarında, bu maddenin özellikle parfümlerin kalıcılık süresini uzatma özelliğine sahip olduğu belirtiliyor. Bu moleküler niteliği nedeniyle Chanel ve Lanvin gibi dünyaca ünlü lüks kozmetik markaları, prestijli parfüm serilerinin üretim formüllerinde bu organik maddeye yer veriyor.

ELDE EDİLEN GELİR 35 BALIKÇI ARASINDA PAYLAŞTIRILDI

The India Times ve BBC'de yer alan haberlere göre, 1,5 milyon dolarlık satıştan elde edilen gelir, keşfi gerçekleştiren 35 balıkçı arasında eşit olarak bölüştürüldü. Bölgedeki yerel kaynaklar, aldıkları pay sayesinde ekonomik durumları değişen bazı mürettebat üyelerinin ev, araba ve yeni av tekneleri satın aldığını bildirdi. Operasyona katılan balıkçılardan biri basına verdiği demeçte, maddenin fiziksel yapısına atıfta bulunarak, "Kokusu pek hoş değildi, ama çok para ediyordu" ifadesini kullandı.

İSPERMEÇET BALİNALARINDA AMBERGRİS NASIL OLUŞUR?

Deniz biyologları ve bilim insanları, ambergris maddesinin ispermeçet balinalarının beslenme mekanizmasına bağlı olarak geliştiğini kaydediyor. Dev mürekkep balığı, kalamar ve ahtapot gibi kafadanbacaklı canlıları yüksek miktarda tüketen balinalar, bu hayvanların sindirilemeyen sert ve keskin gagalarını bünyelerinden atamıyor. Nadir durumlarda, mideye batan bu keskin gagalar ile diğer sert biyolojik atıklar, balinanın bağırsak kanallarından salgılanan koruyucu ve mumsu bir sıvı tabakasıyla kaplanıyor. Yıllar süren bu doğal kimyasal reaksiyonun sonucunda ambergris kütlesi meydana geliyor.