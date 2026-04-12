Olay, Gökçeada ilçesi açıklarındaki Semadirek Adası yakınlarındaki Zürafa Kayalıkları açıklarında meydana geldi.

Bölgede balıkçılık yapan İlker Özdemir ve beraberindeki tayfa, balık avlamak üzere denize açıldıktan bir süre sonra bölgede Yunan Sahil Güvenlik botu belirdi.

İddiaya göre Yunan unsurlarının botu, Özdemir’in teknesini bir süre boyunca takip etti.

Özdemir, durumu Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunan unsurları, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

'YİNE AYNI YERDEYİZ'

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Özdemir görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdemir, "Büyük, silahlı bir gemi yollamışlar. Yapacak bir şey yok, mücadele ediyoruz. Bu bölgede avlanıyoruz. Burası Zürafa Kayalığı yine aynı yerlerdeyiz. Onlar yapmaktan vazgeçmiyor, biz de vazgeçmeyeceğiz. Kayığımız sac, daha güvenilir onlar da biliyorlar. Çok yakın geçtiler. Dün de geldiler ama bu sefer büyük gemiyle geçtiler. Allah'tan bir sorun yaşamadık ama Türk Sahil Güvenlik botunu aradık. Muhtemelen su üstünden görüp kaçıyorlar. Buralardayız daha ne yaşayacağımızı bilmiyoruz" dedi.