Sonbaharın gelişiyle birlikte balık tezgahlarının en çok aranan yıldızı şüphesiz palamut oluyor. Genellikle eylül ayında denizlerin soğumasıyla tezgahlarda boy göstermeye başlayan ve kasım sonuna kadar en lezzetli dönemini yaşayan palamut, bazı sezonlarda av miktarının azalmasıyla yüksek fiyatlardan satılabiliyor ya da tezgahlarda daha nadir görülüyor.

Palamudun o kendine has koyu etli, yağlı ve doyurucu dokusunu arayan tüketiciler için ise Türkiye denizlerinde hem ulaşılabilir hem de lezzet açısından birebir aynı tadı yakalayabilecekleri üç güçlü alternatif bulunuyor.

USKUMRU

Palamut ile aynı aileden gelen uskumru, doku ve aroma bakımından palamuda en yakın balık olarak öne çıkıyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında yağlanan yerli uskumru ve tezgahlarda sıkça görülen yakın akrabası kolyoz, fırında sebzeli buğulamadan tavaya, ızgaradan pilakiye kadar palamutla yapılan tüm tariflerin yerini eksiksiz dolduruyor.

SARDALYA

Türkiye’nin en yaygın tüketilen balıklarından biri olan sardalya, koyu eti ve yüksek yağ oranıyla palamut severlerin beklentisini fazlasıyla karşılıyor.

Yaz sonundan sonbahar ortasına kadar en lezzetli dönemini geçiren sardalya, özellikle ızgarada ve fırında pişirildiğinde yoğun deniz aromasını sofralara taşıyarak hem bütçe dostu hem de besleyici bir seçenek sunuyor.

SARIKANAT VE ÇİNEKOP

Marmara ve Karadeniz mutfağının en gözde göçmen balığı olan lüfer ile onun daha küçük boyları olan sarıkanat ve çinekop, palamut mevsiminin hemen ardından tezgahların başrolünü devralıyor.

Eti palamuda kıyasla biraz daha beyaz ve narin olsa da kış soğuklarıyla birlikte kazandığı yüksek yağ oranı sayesinde en az palamut kadar doyurucu ve zengin bir lezzet profili sunuyor.

PİŞİRİRKEN KURUTULMAMALI

Uzmanlar ve balık ustaları, palamut yerine tercih edilen bu yağlı balıkların lezzetini korumak için pişirme süresine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle uskumru ve lüfer türlerinin etinin kurumaması için yüksek ateşte kısa süreli ızgara veya kendi yağında fırınlama yöntemlerinin tercih edilmesi öneriliyor.