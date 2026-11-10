Polonya'nın Baltık Denizi kıyısında yer alan Kołobrzeg kentinde bir balıkçı, denizden yaklaşık 150 gram ağırlığında tek parça kehribar çıkardı.

Polska Agencja Prasowa'nın (PAP) aktardığı bilgilere göre, avlanmak amacıyla denize ağ atan balıkçı, ağları topladığında büyük bir kehribar kütlesiyle karşılaştı.

FİYATI 20 BİN LİRAYA ULAŞIYOR

Taşın tartıldığını ve yaklaşık 150 gram geldiğini belirten balıkçı, ailesinde en son 1990'lı yıllarda babasının kehribar bulduğunu ifade etti. Uzmanlar tarafından söz konusu parçanın piyasa değerinin yaklaşık 400 dolar (20 bin lira) olduğu tahmin ediliyor. Yerel basın organları, bu büyüklükteki taşlara bölgede ancak on yılda bir rastlandığını kaydetti.

Uzmanlar ve kaynaklar, Baltık kıyılarında kehribarın en çok sonbahar ve kış aylarında, şiddetli fırtınaların deniz tabanındaki taşları söküp yosunlarla birlikte karaya taşıdığı dönemlerde görüldüğünü; Baltık kehribarının dünya genelinde kalite standardı olarak kabul edildiğini belirtti.