ABD’nin Cudjoe Key kasabası yakınlarında yaşanan sıra dışı bir olay, kısa sürede hem yerel halkın hem de balıkçılık tutkunlarının gündemine oturdu. Deneyimli kaptan Jose Rodriguez Jr. ve babası, açık denizde verdikleri saatler süren zorlu mücadelenin ardından yaklaşık 217 kilogram ağırlığında dev bir kılıç balığını yakalamayı başardı.

Rodriguez’in aktardığına göre, gün sıradan bir balık avı gezisi olarak başladı. Teknede, oğullarının mezuniyetini farklı bir deneyimle kutlamak isteyen Pensilvanyalı bir aile de bulunuyordu. Ancak her şey, oltaya takılan dev balığın su yüzüne yaklaşmasıyla değişti. Kaptan, balığı yakalamanın tam 5 saat sürdüğünü belirtti. Balığınn güverteye alınmasının ise yaklaşık yarım saat sürdüğünü söyledi.

BALIĞIN İŞLEME SÜRECİ TEKNEDE YAPILDI

Balığın yakalanmasının ardından bir işleme sürecine geçildi. Devasa boyutları nedeniyle balığın limana taşınması mümkün olmadığından, tüm işlemler doğrudan teknede gerçekleştirildi. Etin kalitesini korumak için balık buzla soğutuldu ve deniz suyuyla sürekli nemli tutuldu. Kaptan, bu büyüklükte bir balığı tekneye yerleştirmenin bile başlı başına büyük bir çaba gerektirdiğini vurguladı.

TÜM KASABA BALIKTAN YEDİ

Yakalanan dev balık, sadece tekne ekibi için değil, tüm Cudjoe Key halkı için unutulmaz bir olaya dönüştü. Tartım işleminin ardından balığın bir kısmı turistlere verilirken, büyük bölümü kasaba sakinlerine dağıtıldı. Kaptan Rodriguez, “O gün neredeyse herkes bu balıktan yedi” diyerek yaşananların adeta bir topluluk kutlamasına dönüştüğünü söyledi.