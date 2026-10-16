BALIKESİR 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BALIKESİR

3.AİLE MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2026/341 Esas

Davacı Oğuz Kiremitci tarafından davalı Ümmügül Kiremitci aleyhine mahkememize açılan Boşanma davası nedeniyle;

Davalı Ümmügül Kiremitci yurt içinde ve yurt dışında tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

T.C Vatandaşı Hüseyin ve Şahsinem kızı, 05/03/1981 Kumlu-Dursunbey doğumlu, davalı Ümmügül Kiremitci'ye, evlilik birliğinin bütünlüğünün bozulmuş olması nedeniyle boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin davalı Ümmügül Kiremitci'ye verilmesi talepli dava dilekçesinin iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren davalının iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, vermediği takdirde dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususları HMK'nun ve Tebligat Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince davalıya ilanen tebliğ olunur. 12/10/2026

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