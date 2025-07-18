Trajik olay, 16 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesi kırsal Doğruca Mahallesi'nde meydana geldi.
Eşi Nezaket Dolgun ile hobi bahçesine giden Yılmaz Dolgun, motorlu tırpan ile ot biçtiği esnada, yanlışlıkla yaban arılarının yuvasını bozdu. Dolgun arıların saldırısına maruz kaldı.
Arılara karşı alerjisi olduğu öğrenilen talihsiz adam, kısa sürede fenalaştı.
Nezaket Dolgun'un ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bahçede yapılan ve ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan iki çocuk babası, kurtarılamadı.
EŞİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Eşi Yılmaz Dolgun'un vefat haberini alan Nezaket Dolgun kalp krizi geçirdi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Dolgun'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
CENAZESİ DEFNEDİLDİ
Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Yılmaz Dolgun’un cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.
Cenaze, Sunullah Mahallesi Dersaadet Camisi'nde kılınan namazın ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.