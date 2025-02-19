Balıkesir'in Edremit ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 23 kaçak göçmen ile 5 organizatör, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri Avcılar Mahallesi Mavi Işık mevkisinde devriye faaliyeti yürüttüğü esnada bölgede şişme botla kıyıda kaçış hazırlığı yaptıkları belirlenen 6'sı çocuk 23 kaçak göçmeni tespit etti.
Kaçak göçmenler ile organizatörler H.D., L.Ş., A.A., M.Ç. ve E.Ş. yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 5 organizatör de adliyeye sevk edildi.