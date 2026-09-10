İlçenin İnönü Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kocaçal Tepe'de bulunan mağaradaki keşif, bugün Havran'ın önemli ürünlerinden biri olan siyah incirin bölgede Neolitik Dönem'den beri bulunduğunu gösterdi. Kalıntıların aynı noktada toplu halde bulunması, incirlerin o dönemde toplanarak saklandığına da işaret ediyor.

İNCİRLER MÖ 6300 YILINA TARİHLENDİRİLDİ

Kazılarda bulunan incir kalıntıları zaman içinde yanarak karbonlaşmış olması sayesinde binlerce yıl boyunca korunabildi. Kalıntılar üzerinde gerçekleştirilen Karbon-14 analizinde incirlerin yaklaşık MÖ 6300 yılına ait olduğu tespit edildi.

Mağaranın Neolitik dönemdeki sakinlerinin yalnızca incir tüketmediği de ortaya çıktı. Aynı tabakalarda arpa, buğday ve farklı bitkisel ürünlerin kalıntılarına ulaşıldı. Ancak incirlerin hem çok sayıda olması hem de oldukça iyi korunması araştırmacıların dikkatini çekti. İncirlerin bir noktada yığın halinde bulunması, meyvelerin bilinçli biçimde toplanıp depolandığını düşündürüyor.

Kazılarda ayrıca seramik kapların yanı sıra taş ve kemikten yapılmış çok sayıda alet bulundu. Mağara duvarlarından birinde ise bir dağ zirvesi ile leoparın tasvir edildiği bir resim tespit edildi.

MAĞARANIN GEÇMİŞİ DAHA DA ESKİYE UZANIYOR

İlk kez 1949 yılında keşfedilen Andık Mağarası'nın derinliği 59 metreye ulaşıyor ve içerisinde birden fazla galeri bulunuyor. Bölgedeki en eski insan faaliyetlerinin ise MÖ 6700'den sonraki döneme kadar uzandığı belirlendi. Mağaranın daha sonraki binlerce yıl boyunca farklı dönemlerde kullanılmaya devam ettiği anlaşıldı.

Bu yılki çalışmalarda mağaranın içerisinde yaşam alanları ve taban düzenlemeleri de ortaya çıkarıldı. Özellikle çanak çömlek kullanımından önceki döneme ait, evlerde görülenlere benzer bir taban düzenlemesinin mağara içinde bulunması bölgenin tarih öncesi yaşamına ilişkin yeni bilgiler sağladı.

Kazı ekibi çalışmalarını oldukça zorlu koşullarda sürdürüyor. Araçla ulaşılabilen noktanın ardından ekip yaklaşık 500 metre boyunca dar ve engebeli arazide yürüyerek mağaraya ulaşıyor; kazıda kullanılacak suyun bir bölümü ise eşeklerle taşınıyor. Ortaya çıkarılan 8 bin yıllık incir kalıntıları, bugün de Havran'la özdeşleşen siyah incirin bölgedeki geçmişinin binlerce yıl öncesine dayandığını ortaya koyuyor.