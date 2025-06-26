Türkiye’nin köklü madencilik firmalarından CVK Maden, Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki altın rezervi açısından zengin sahada önemli bir ihaleyi kazandı. Şirket, potansiyel altın miktarının 177 bin ons olduğunu ve bunun güncel piyasa değeriyle yaklaşık 587,6 milyon dolara denk geldiğini açıkladı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, 1980 yılında Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ilk maden ruhsatını alarak madencilik sektörüne adım atan Çevik Ailesi'nin kurduğu CVK Madencilik, Eti Maden'in Balıkesir Kepsut'taki altın lokal alanının işletme hakkını aldı. CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ihaleyi, açık artırma turunda yüzde 55,6 rödovans oranıyla kazandığını duyurdu. Maden şirketi, Kepsut'taki alanda 177 bin ons altın potansiyeli bulunduğu, bunun da güncel karşılığının 587.6 milyon dolar olduğu belirtildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eti Maden), dün, uhdesinde bulunan Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki altın lokal alanı için ihale düzenledi.

ALTIN LOKALİ İHALESİNİ KAZANDI

İhaleye katılan CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, maden sahası işletme ihalesini kazandığını duyurdu. Maden şirketi, altın lokal alanının işletme hakkını yüzde 55,6 rödovans oranıyla aldığını kaydetti.

CVK Madencilik, yapılan sontajlar sonucunda sahanın tümünde, ortalama 1,55 gr/ton altın tenörlü, 3,5 milyon tonluk kaynak bulunduğunu açıkladı. Maden şirketi söz konusu kaynağın yaklaşık 177 bin ons altına denk geldiğini, bu miktarın güncel piyasa değerinin de yaklaşık 587 milyon 640 bin dolar olarak hesaplandığını ifade etti.

CVK Madencilik'in KAP açıklaması şöyle:

AÇIK ARTIRMADA EN YÜKSEK ORANLA KAZANDI

"Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eti Maden) tarafından 25.06.2025 tarihinde gerçekleştirilen ve Eti Maden'in uhdesinde bulunan Balıkesir ili dahilindeki 6406 sicil numaralı IV. Grup işletme ruhsatlı maden sahası içerisinde yer alan Kepsut altın lokal alanının (1.918,44 hektar), arama ve rödovans karşılığı işletilmesiyle ilgili ihaleye katılım sağlamış olup, açık artırma turunda en yüksek rödovans oranını (%55,6) vererek ihaleyi kazanmıştır."

MADENDEKİ ALTININ DEĞERİ YARIM MİLYAR DOLARDAN FAZLA

"İhale şartnamesinde yer alan bilgiler kapsamında 6406 sicil numaralı IV. Grup işletme ruhsatlı maden sahasının içerisinde yer alan Kepsut altın lokal alanının bir kısmında yapılan arama faaliyetleri sonucunda,

Kobartkaşı Altın (Au) anomalisinin olduğu kesimde sondaj verilerine göre, ortalama 1,67 gr/ton Au tenörlü 2.089.719 ton (görünür+muhtemel+mümkün),

Isırcayolu Gediği Sb anomalisinin olduğu kesimde ortalama 0,81 gr/ton Au tenörlü 788.895 ton (görünür+muhtemel+mümkün),

BKS-16, BKS-17 nolu sondajların olduğu kesimdeki dasitler içerisinde ortalama 1,11 gr/ton Au tenörlü 427.000 ton (görünür+muhtemel+mümkün),

Ardıçdede Au anomalisinin olduğu kesimde ortalama 3,65 gr/ton Au tenörlü 247.980 ton (görünür+muhtemel+mümkün)

olmak üzere, sahanın tümü için ortalama 1,55 gr/ton Au tenörlü 3.553.594 ton (görünür+muhtemel+mümkün) rezerv hesaplanmıştır. (25.06.2025 tarihi itibarı ile 177.000 ons'un karşılığı yaklaşık 587.640.000 USD tutarındadır)."