Olay, saat 16.30 sıralarında Erdek ilçesine bağlı Çuğra Bölgesi'nde meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik'e bağlı dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaklaşık 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İlk değerlendirmelere göre, hayatını kaybeden kişinin bir gün önce denize girmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ölüm nedeni ve kimliği, yapılacak otopsi ile netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.