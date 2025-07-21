Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Naipli mevkisinde meydana geldi. Ç.S. yönetimindeki 06 VT 388 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kaza sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kazada ilk belirlemelere göre 27 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Ustaoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir Batı ve Kuzey gişeleri arasında bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk bilgilere göre 27 yaralımız olduğu tespit edilmiştir. Olay yerine yeterli sayıda ambulans, UMKE, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yaralıların hastanelere nakli devam etmektedir.”

Kaza nedeniyle otoyolun ilgili kısmında trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunup bulunmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin teknik incelemenin sürdüğünü belirtti.