Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde aynı gün meydana gelen iki ayrı tarla yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yangınların çıkış nedeninin balya makinelerinden yayılan kıvılcımlar olduğu belirlendi.
İlk yangın, Sarıbeyler Mahallesi yakınlarında otoyol kenarındaki tarım arazisinde saat 13.00 sıralarında başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere 15 arazöz, 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter ve yaklaşık 100 personelle müdahale edildi.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, Savaştepe Kaymakamı Furkan Berber de bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan ilk tespitlerde, yangının Ramazan Ş.'nin kullandığı balya makinesinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirlendi.
İkinci yangın ise Savaştepe-Danışment yolu üzerindeki Sarıçalı mevkisinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 1 uçak, 1 helikopter, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 2 arazözle müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken, ilk incelemelere göre yangının Ali A.'nın kullandığı traktöre bağlı balya makinesinden çıkan kıvılcımların tarım arazisine sıçraması sonucu başladığı değerlendirildi.