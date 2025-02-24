İlk yangın, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren müdahale ile alevleri kontrol altına alarak yangının diğer dairelere sıçramasını engelledi.

İkinci yangın ise Kocacami Mahallesi Kavakdibi Caddesi'nde meydana geldi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Her iki yangında da dairelerde maddi hasar meydana gelirken, olaylarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Ekipler, yangınların çıkış nedenlerini araştırıyor.