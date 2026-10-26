Kaza, saat 08.30 sıralarında Susurluk ilçesinin Kepekler mevkisinde meydana geldi. Karacabey’den Susurluk yönüne giden A.Y. yönetimindeki 16 BOP 191 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen A.A. idaresindeki 16 BLU 665 plakalı işçi servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada, servis minibüsündeki 8 yolcu ile hafif ticari aracın sürücüsü A.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliği ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kısa sürede kurtardı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. TRAFİK NORMALE DÖNDÜ Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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