Kaza, Balıkesir-Bigadiç kara yolunun Büyükbostancı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. S.U. (24) yönetimindeki 16 BOH 838 plakalı otomobil, köprü üzerinde kontrolden çıkarak dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. ARAÇ VİNÇLE DEREDEN ÇIKARILDI Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücü S.U'nun araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan F.B.B. (20) ve E.K. (21) ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderilirken otomobil vinç yardımıyla dereden çıkarıldı. el konuldu.

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