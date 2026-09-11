Yangın, Edremit Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan plastik fabrikasında saat 15.00 sıralarında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesine belediye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak çevredeki işletmelere sıçramadan yaklaşık 2 saat içerisinde söndürüldü. Yangının ardından fabrikada soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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