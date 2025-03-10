Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, son bir hafta içinde gerçekleştirdiği kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarla önemli bir başarıya imza attı.
Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi ve Marmara ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 41 ayrı kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 50 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sırasında, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu, tabanca, şarjör, fişek ve suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Jandarma ekipleri, suçluların yakalanarak adli işleme tabi tutulmalarını sağladı.
Gözaltına alınan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.