Balıkesir'in Karesi ilçesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi 4. Kapı 52. Sokak'ta kimyasal madde sızıntısı nedeniyle hareketli dakikalar yaşandı. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir tır, sokak üzerinde dezenfektan üretimi gerçekleştiren bir iş yerinin önünde bulunan bidonlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle bakteri ve mantar dezenfektanı imalatında kullanılan "formaldehit" isimli kimyasal madde yola saçıldı.

ÇEVREDEKİ 5 KİŞİ KOKUDAN ETKİLENDİ

Kaza sonrasında yola dökülen kimyasal maddeden yayılan kokudan çevrede bulunan 5 vatandaş etkilendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI KUM DÖKÜLEREK YAPILACAK

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, sızan kimyasal maddeye ilişkin inceleme başlattı. Su ile temizlenmesinin sakıncalı olduğu belirlenen formaldehit maddesinin, üzerine kum dökülerek yoldan arındırılacağı kaydedildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.