Balıkesir'in Erdek ilçesinde elektrik trafosuna giren kedi akıma kapılarak öldü. Trafoda oluşan arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi ise ekipler tarafından giderildi.
Alınan bilgiye göre Erdek ilçesi Yalı Mahallesi, İsmail Baytar Hakkı Sokak'taki trafonun altında oluşan boşluktan giren kedi elektrik akımına kapılarak öldü.
Trafoda patlama meydana gelirken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine elektrik arıza ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sokakta akımı kesen ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Daha sonra trafodaki arızayı gideren ekip, trafonun etrafındaki boşlukları da kapatarak sokağa elektriği yeniden verdi.