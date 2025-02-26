Balıkesir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezinde uyuşturucu ticari yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda ise 27 parça halinde satışa hazır 32 gram metamfetamin, 704 adet sentetik ecza hap, 7 gram esrar, 4 gram bonzai, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 7 uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ve 20 bin 875 lira suçtan elde edildiği tahmin edilen para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.