Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

ARAÇLAR TAKİBE ALINDI

Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bir tır ve bir otomobili durdurarak arama gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik arama köpekleri “Yaşa” ve “Dangal”ın da katıldığı aramalarda, tırda bir kutu içine gizlenmiş 235 bin sentetik uyuşturucu hap ile 834 gram metamfetamin bulundu. Otomobilde ise 5 kilo 360 gram esrar ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.