Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik il merkezi ile Edremit ilçesinde çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin düzenlediği iki ayrı operasyonda yapılan aramalarda 500 gram metamfetamin, satışa hazır 7 parça halinde toplam 11 gram kokain ve 14 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
UYUŞTURUCU GELİRİNE EL KONULDU
Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 785 lira bulundu.
Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.