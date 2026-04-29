İçişleri Bakanlığı, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla zehir tacirlerine indirilen darbeyi duyurdu. Deniz yoluyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan ekiplerin düzenlediği baskında, 158 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

HAVADAN VE DENİZDEN KISKAÇ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince yürütülen titiz istihbarat çalışmaları, uyuşturucu kaçakçılarının rotasını deşifre etti. Ayvalık açıklarında hareket halindeki bir tekne, Sahil Güvenlik’e ait insansız hava araçları (İHA) ve botlar tarafından adım adım takip edildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Tespit edilen tekneye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri oldukça yüksek olan 158 kilogram skunk maddesine el konuldu. Operasyon sırasında teknede bulunan ve uyuşturucu nakliyatını gerçekleştirdiği belirlenen 2 şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin hem karada hem de deniz sınırlarında kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.