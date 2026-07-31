Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında önceki gün başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir gayretle sürdürülüyor. Rüzgarın da olumsuz etkisiyle hızla büyüyerek komşu ilçe Ayvalık sınırlarına kadar ulaşan alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan destekli müdahaleyi yeniden başlattı. Alevlerin bölgede bıraktığı acı tablo ve tahribat, dron kameralarıyla havadan detaylı bir şekilde görüntülendi.

Yangının şiddetini artırarak yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri devreye sokuldu. Ciddi risk altında bulunan Ayvalık'a bağlı kırsal Hacıveliler ve Tıfıllar mahalleleri ile Bağyüzü Mahallesi sakinleri, acilen tahliye edildi.