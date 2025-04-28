Koza Altın İşletmeleri, bu bölgedeki alanı ruhsatlandırmak için süreci hızla ilerletiyor. Ancak bölge halkı, arazilerinin maden sahasına dönüştürülmesi konusunda hiçbir şekilde bilgilendirilmiş değil.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Sözcü TV Muhabiri Nedim Bayhan’a konuştu. Sarı, “Bu maden sahası, sadece bölgedeki deprem riskini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda zengin bir ekosistemi de tehdit ediyor. Bu süreç, köylülerin topraklarına kamulaştırma adı altında el koyulacağı endişesini doğuruyor” dedi. Sarı, ayrıca AKP’nin ÇED sürecini ortadan kaldırmak için yeni yasa düzenlemesi hazırlığı içinde olduğunu iddia etti.

Yeşili yok edecekler

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Koza Altın İşletmeleri tarafından madencilik faaliyeti için ruhsatlandırmak istiyor. Yeşili yok edecekler” dedi.