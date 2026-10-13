Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı son oturumunda görüşülen Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi üyeliği seçimi esnasında gerginlik çıktı. Seçim öncesinde AKP ile iş birliği yapıldığı yönündeki suçlamalar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler arasında tartışmaya yol açtı. KARŞILIKLI SERT SÖZLER Tartışma esnasında Ahmet Akın'ın Ali Kemal Deveciler'e yönelik "Tiyatro bitince haber ver" sözleri üzerine gerginlik arttı. Deveciler ise Akın'a hitaben "AK Parti'ye geç de kurtulalım senden!" ifadelerini kullandı. 'BİZDEN ÖNCE GÖRÜŞÜYORSUN' Bunun üzerine Ahmet Akın da Deveciler'e, "Ali Kemal abi, bizden önce AK Parti'yle görüşüyorsun" sözleriyle karşılık verdi. İki belediye başkanı arasında yaşanan tartışmanın ardından meclis toplantısına ara verildi.

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