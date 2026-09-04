Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Çelebiler Mahallesi yakınlarında saat 13.30 sıralarında orman dışı bir alanda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Alevlerin daha fazla büyümesini engellemek ve yangını kontrol altına almak amacıyla bölgeye dört uçak, dört helikopter ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevleri söndürmek için havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar devam ediyor.