Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü alan çalışmalarının ardından harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon, Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyona 94 ekip ve 371 polis memuru katıldı. Ekipler, üç ilçedeki toplam 37 adrese baskın düzenledi. Aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edremit'te 28, Burhaniye'de 7 ve Havran'da 2 adreste yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 tüfek ve 2 kurusıkı tabanca bulundu. Silahlara ait 3 şarjör ile 226 adet 9 milimetre ve 24 adet 7,65 milimetre çapında fişek de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

Narkotik suçlara yönelik aramalarda ise 555 sentetik ecza, 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

20 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 20 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamalarda, şüphelilerden 10'unun 10 yıl, dördünün ise 5 yıla kadar hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.