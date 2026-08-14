Balıkesir'de bir otomobilin çarptığı iki çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı. Olay, Merkez Karesi ilçesi Bandırma Caddesi Sanayi 1. Kapı mevkisinde yaşandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Alihan O. idaresindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Bilge K. (14) ve Serra U. (14) isimli çocuklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Serra U., olay yerinde yaşamını yitirdi. Bilge K. ise ağır yaralı olarak çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Bilge K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşamını yitiren Serra U.'nun cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Alihan O.'yu gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması nedeniyle bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.