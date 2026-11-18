İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durdurulan kamyonette arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği "Yaşa"nın da katıldığı aramada, 377 kilo 200 gram skunk bulundu. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Youtube çığırından çıktı! Alkol, uyuşturucu, kumar ve sapkın sahneler reklam olarak sunuluyor Sosyal Medya Youtube çığırından çıktı! Alkol, uyuşturucu, kumar ve sapkın sahneler reklam olarak sunuluyor Midelerinden 1 kilo uyuşturucu çıktı! Yutkunamadılar, cezaevini boyladılar! Gündem Midelerinden 1 kilo uyuşturucu çıktı! Yutkunamadılar, cezaevini boyladılar! Uyuşturucudan tutuklanan ünlü popçu, cezaevinde yaşadığı kâbusu anlattı! "Üstümden fareler geçti" diyen İlyas Yalçıntaş için karar çıktı Gündem Uyuşturucudan tutuklanan ünlü popçu, cezaevinde yaşadığı kâbusu anlattı! "Üstümden fareler geçti" diyen İlyas Yalçıntaş için karar çıktı